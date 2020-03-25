Регионы отправляют в Москву военную технику для участия в Параде Победы

Регионы приступают к отправке военной техники в Москву для участия в Параде Победы 9 Мая.

Из Свердловской области поездом везут более 30 современных машин. Это, в том числе, танки Т-14 "Армата" и боевые машины поддержки танков "Терминатор", передает "Россия 24".

Также в столицу едет техника, которая ранее не участвовала в парадах на Красной площади. Это танки Т-90М "Прорыв" и БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал".

Всего по центру Москвы 9 мая проедут 225 единиц вооружения и военной техники, 24 из них широкой публике покажут впервые.