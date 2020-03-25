Новый экипаж МКС пожелал землянам оптимизма

В ближайшие месяцы МКС может стать самым безопасным местом в мире. Такое заявление сделали члены экипажа следующей экспедиции на Международную космическую станцию.

Землянам они пожелали оптимизма и выразили уверенность, что в ближайшее время ситуация нормализуется, передает "Россия 24".

Россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с астронавтом NASA Кристофером Кэссиди должны отправиться на МКС с космодрома Байконур 9 апреля. Сейчас они проходят заключительный этап предстартовой подготовки. Миссия продлится шесть месяцев.