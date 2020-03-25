Apple обновила iPhone и iPad: что нового в iOS 13.4

Apple выпустила крупный апдейт операционных систем для всех своих устройств - от iPhone и iPad до компьютеров Mac и приставок Apple TV. Главное "сквозное" обновление - возможность предоставлять конкретным пользователям доступ к папкам в iCloud, но оно далеко не единственное.

Самое заметное нововведение - возможность полноценно использовать с планшетами iPad мыши и трекпады. Ограниченная поддержка этих устройств появилась еще в iPadOS 13, но функция активации курсора была спрятана в меню универсального доступа и выглядела недоработанной.

Теперь к iPad (причем далеко не только к флагманским моделям) можно подключить любую Bluetooth-мышь или трекпад и полноценно (но не в точности как на Mac, а с учетом особенностей планшетов) редактировать таблицы, выбирать фрагменты текста и выполнять привычные мультитач-жесты, не поднимая руки к экрану.

Кроме этого, новая возможность появилась у разработчиков программ - они теперь могут продавать свое приложение через App Store для iPad и для Mac одновременно. То есть пользователи, купившие его на одной из платформ, смогут не платить повторно, чтобы использовать его на другой.