Китай высылает американских журналистов в ответ на ограничение виз для китайцев

Три американские газеты просят китайское правительство отменить решение о высылке журналистов, работающих в Китае.

В открытом письме издательства назвали этот шаг разрушительным и безрассудным в условиях пандемии коронавируса, передает "Россия 24".

Ранее Китай потребовал, чтобы журналисты The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, сдали свои пресс-карты. Это стало ответом на решение США ограничить количество виз для китайцев, работающих в крупнейших государственных СМИ Китая на территории Соединенных Штатов.