25 марта 202007:22

В Firefox заработал этичный блокировщик рекламы

В браузере Firefox появилась функция, позволяющая пользователям избавиться от рекламы на сайтах, при этом не лишая СМИ средств к существованию и не вынуждая их снижать качество контента ради увеличения рекламных доходов. Для этого разработчики браузера - Mozilla - взяли в партнеры стартап Scroll.

Подписавшись на сервис по льготной цене в 2,49 доллара в месяц (позже она вырастет до 5 долларов), можно читать издания вроде The Atlantic, The Verge, Business Insider или USA Today без рекламы, пишет Engadget. Scroll делится со СМИ, подключившимися к программе, выручкой от подписки - причем, утверждают в компании, до изданий доходит на 40% больше средств, чем в случае с размещением рекламы.

Ранее функцию тестировали на небольшой группе пользователей, чтобы выяснить, будет ли подобная схема эффективной для изданий. Судя по всему, надежды оправдались. В Mozilla говорят, что пользователи не хотят видеть рекламу на сайтах, но при этом не против заплатить немного, чтобы поддержать качественную журналистику.

В настоящее время эксперимент доступен в виде расширения для браузера пользователям десктопной версии Firefox в США.

Текст: Вести.Hi-tech

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