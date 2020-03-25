Дальневосточная прокуратура начала проверку после пожара на траулере "Восток-2"

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту пожара на рыболовном судне "Восток-2". Пожар возник ночью. Очаг возгорания находился в цеху рыбообработки. Все 23 члена экипажа были эвакуированы, никто не пострадал.

ЧП произошло 24 марта. В Охотском море недалеко от поселка Октябрьский на Камчатке возник пожар на траулере. Судно приписано к порту Владивосток и принадлежит АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1". На борту находилось 23 человека, сообщают "Вести Приморье".

Приморскому транспортному прокурору поручено проверить законность деятельности судовладельца. В частности, необходимо выяснить пригодность "Восток-2" к плаванию, наличие спасательных средств, состав и квалификацию экипажа, систему управления безопасностью, а также своевременность подачи сигналов бедствия.

Дальневосточная транспортная прокуратура будет следить за ходом и результатами проверки.