Fitch снизило рейтинг Boeing на две ступени

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг Boeing Co. на две ступени, сославшись на быстрое распространение коронавируса и влияние пандемии на бизнес компании.

Fitch снизило рейтинг с "A-" до "BBB". Рейтинг, однако, остался на инвестиционном уровне, на две ступени выше "мусорного".

Прогноз по рейтингу является негативным, учитывая риски более продолжительной пандемии коронавируса, а также риски, связанные со сроками возвращения в эксплуатацию самолетов 737 MAX.

Американский концерн в прошлом году столкнулся с крупнейшим кризисом в своей истории после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек. Эксплуатация лайнеров 737 MAX, бестселлеров Boeing, приостановлена по всему миру с марта 2019 года.

Компания планирует в мае 2020 года возобновить производство самолетов 737 MAX, приостановленное в декабре.

Fitch отметило, что долг Boeing удвоился в 2019 году, составив около 27 миллиардов долларов. Он продолжит расти в 2020 году и может достичь пика на уровне около 45 миллиардов долларов.

В случае продолжительного воздействия COVID-19 или существенных задержек с возобновлением полетов 737 MAX Boeing потребуется доступ к дополнительному капиталу, что может еще больше повлиять на кредитный профиль компании, предупредило Fitch.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings также снизило долгосрочный рейтинг Boeing с "А-" до "BBB" из-за приостановки полетов 737 MAX и пандемии коронавируса.