Волна цунами, угрожавшая Северо-Курильску, оказалась слабой

Волна цунами, пришедшая в Северо-Курильск на острове Парамушир после землетрясения в Тихом океане, оказалась слабой. Высота волны составила около 50 см. По предварительным данным, разрушений нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Наблюдается подход уже третьего "пакета" волн цунами, но они слабые и неразрушительные, неопасные", — подтвердили ТАСС в Сахалинском центре цунами управления Гидрометслужбы.

Тем не менее, решение об отмене тревоги специалисты примут после начала отлива. На данный момент в безопасные места эвакуированы около 400 человек.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,3 в Тихом океане. Эпицентр располагался в 228 км от северокурильского острова Онекотан (населения на нем нет). В Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук рассказали, что очаг залегал на глубине 50 километров.

В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки силой 5-6 баллов, в Южно-Курильске — 3 балла. По предварительным данным, пострадавших в результате землетрясения нет.