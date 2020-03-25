Связанные с COVID-19 ограничения в США могут сохраняться после 12 апреля

Президент США Дональд Трамп, похоже, пересматривает свои планы по отмене ограничений, связанных с коронавирусом. При этом федеральное правительство может потратить на стимулирование экономики гораздо больше 2 триллионов долларов, сообщает FOX Business со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Во вторник состоялась телефонная конференция с участием высокопоставленных чиновников Белого дома, президента и нескольких крупных инвесторов с Уолл-стрит.

Белый дом сигнализировал, что правительство, вероятно, потратит на борьбу с вирусом намного больше ранее объявленных 2 триллионов долларов, сказал один из источников FOX Business. По словам одного из участников конференции, Белый дом указал, что весь пакет помощи может стоить от 6 триллионов до 10 триллионов долларов или больше, поскольку Федеральная резервная система также расходует до 4 триллионов долларов в рамках своей стимулирующей денежно-кредитной политики.

В интервью FOX News американский президент отметил, что власти страны хотят снять введенные из-за COVID-19 ограничения на работу частного сектора к пасхальным праздникам — до 12 апреля.

Однако, по словам источников FOX Business, Трамп заявил участникам конференции, что он хотел бы положить конец блокировкам и карантинам как можно скорее. Президент признал, что отменить эти меры можно было бы, по крайней мере, через месяц, утверждает один из источников.

Участники конференции дали понять президенту, что, несмотря на ужасные экономические последствия ограничений, связанных с вирусом, отменить их в течение следующих двух недель, особенно в таких сильно пострадавших районах, как Нью-Йорк и Калифорния, будет практически невозможно.

Чиновники Белого дома указали, что их цель состоит в том, чтобы в какой-то момент начать возвращать молодых здоровых американцев на работу, сохраняя при этом ограничения для пожилых американцев, наиболее восприимчивых к вирусу.