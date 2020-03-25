Российские сети обещают выдержать массовый переход на удаленку

Facebook и Instagram временно снижают качество видео в Европе. Соцсети пошли на ограничения вслед за крупнейшими стриминговыми сервисами и онлайн-кинотеатрами. В ЕС опасаются перегрузки инфраструктуры в условиях карантина. Выдержат ли российские сети переход на удаленку, и какие онлайн-сервисы набирают популярность у тех, кто остался дома?

Кино в HD и видеоконференции без перебоев: российские интернет-провайдеры отчитались о росте трафика в Москве на целых 20 процентов, но обещают качество контента и скорость не снижать. К массовой домашней работе, конечно, не готовились, однако действующие магистральные каналы создавались с заделом по пропускной способности, так что нагрузку должны выдержать.

"Мы делаем годовые ролл-ауты емкости с запасом на полтора года вперед, так что запас на сети есть, говорить с провайдерами о сокращении качества и скорости пока нет необходимости", — объясняет Алексей Сапунов, старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО "Ростелеком".

Трафик разошелся по спальным районам — это зафиксировали в Москве и других крупных городах. Если раньше нагрузка днем приходилась, главным образом, на деловые центры, то сейчас все наоборот.

"В будни трафик похож на выходные дни за тем исключением, что, наверно, если в выходные дни это онлайн-кинотеатры, то сейчас это конференц-связь и похожие по типу трафика и нагрузке на сеть сервисы", — рассказывает Алексей Меркутов, пресс-секретарь компании МТС.

Но дело все-таки не только в удаленной работе. Минкомсвязи запустило проект все.онлайн — портал в помощь тем, кто вынужден оставаться дома. Собрали на одном сайте ссылки на сервисы телемедицины, платформы для дистанционного обучения, онлайн-уроки творчества и, конечно, бесплатное кино. С прошлой недели о доступе в подарок или за символический рубль объявили один за другим онлайн-кинотеатр "Премьер", портал "Кинопоиск", видеосервисы OKKO и IVI. Но даже у тех, кто не делал скидок, прирост аудитории до 20 процентов.

"Смотрят, в основном, премьеры, а дальше уже расползаются по сервису — и детский контент смотрят, и взрослый", — говорит Дмитрий Гудумак, директор по стратегическому развитию видеосервиса Start.

Чтобы обеспечить киносеансы и рабочую связь, россияне начали активно скупать ноутбуки. Спрос на технику на минувшей неделе, по данным ритейлеров, вырос как минимум на треть.

Впрочем, дистрибьюторы покупательскую активность связывают не только с самоизоляцией. Рост спроса на технику — это еще и типичная реакция на ослабление рубля.