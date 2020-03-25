Трое детей и четверо взрослых заживо сгорели в частном доме под Пензой

Непотушенная сигарета, по предварительным данным, стала причиной губительного пожара в частном доме в Пензенской области, где погибли семь человек, в том числе трое девочек, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Трагедия произошла ночью 25 марта в Нижнем Ломове. Соседи рассказали, что накануне вечером в доме 11 по Заречному переулку хозяева принимали гостей, за столом не было недостатка в алкоголе. Курили прямо в комнатах, что, судя по всему, и сыграло злую шутку — кто-то из взрослых уснул с непогашенной сигаретой в кровати, она-то и стала причиной пожара.

Когда на место прибыли спасатели, деревянный дом площадью около 100 квадратных метров был объят пламенем, внутрь было не пройти из-за плотного дыма.

Когда пожарные справились с огнем, от дома практически ничего не осталось. Во время разбора завалов они обнаружили тела трех девочек и четверых взрослых.