25 марта 202009:00

Xiaomi потеснила Huawei на рынке смартфонов

Компания Xiaomi впервые обошла Huawei в борьбе за место третьего крупнейшего производителя смартфонов в мире. В феврале этого года владелец брендов Redmi и Pocophone поставил на мировой рынок 6 миллионов устройств, в то время как его главный конкурент на домашнем рынке - только 5,5 миллиона. Об этом пишет GSMArena со ссылкой на аналитический отчет Strategy Analytics.

В документе отмечается, что объемы отгрузок Xiaomi и Huawei за февраль упали на 30% и 70% соответственно. Из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 логистические возможности обеих китайских фирм были ограничены, однако Xiaomi пострадала меньше во многом благодаря силе своих брендов на международном рынке, объяснили эксперты.

В частности, в Индии один из смартфонов Xiaomi остается самым продаваемым на протяжении уже девяти кварталов кряду. Именно на Индию, а также Индонезию и страны Западной Европы пришлись 48% выручки компании в III-м квартале 2019-го (закончился 30 сентября).

Huawei таким охватом похвастать не может. Кроме того, из-за торговой войны между США и Китаем компания по-прежнему лишена права предустанавливать Gmail, YouTube и другие сервисы Google на новые смартфоны, что делает их менее привлекательными для покупателей.

Лидер рынка - Samsung - поставил 18,2 миллиона смартфонов. Apple удерживает вторую строчку с 10,2 миллиона штук. Всего за февраль было отгружено 62 миллиона устройств по всему миру - на 39% меньше, чем за этот же месяц прошлого года.

Текст: Вести.Hi-tech

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