В России отменяются некоторые поезда между регионами

В России из-за коронавируса отменена часть поездов.

В частности до конца мая отменяются некоторые поезда по маршрутам Москва — Нижний Новгород, Москва — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Иркутск — Забайкальск, Белгород — Москва. На них резко упал спрос.

При этом в РЖДМ подчеркивают, что на всех этих маршрутах есть альтернативный поезда. Пассажирам предлагается поехать на других поездах, либо же им вернут в полном объеме деньги за купленные билеты.

На главной странице сайта РЖД опубликован баннер "Коронавирус! Изменения расписания движения поездов". Нажав на него, можно получить всю информацию об изменении в расписании.

Ранее Россия уже отменила движение поездов в Финляндию, Германию, Францию, Италию, Китай, страны Прибалтики.