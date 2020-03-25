30 кораблей Тихоокеанского флота вышли в море для тактических учений

Порядка 30 кораблей Тихоокеанского флота вышли в море для решения практических задач. Мероприятия проводятся в рамках плановых тактических учений группировки сил в дальней морской зоне.

Всего в море выйдут до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолетов и вертолетов, — подчеркнул официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

В акваториях Японского и Охотского морей запланировано выполнение ряда боевых упражнений, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток". По сценарию учений, будут отрабатываться практические навыки личного состава, оцениваться готовность сил флота к действиям в составе групп. Учения проводятся под руководством командиров объединений в полигонах боевой подготовки.