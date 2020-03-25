РСПП ожидает волны банкротств в России

Российский союз промышленников и предпринимателей предупредил о надвигающейся на отечественный бизнес волне банкротств. По оценке координационного совета РСПП, накроет она компании примерно через 3-6 месяцев.

"Основная волна увеличения банкротов может ожидаться через три-шесть месяцев за счет уменьшения совокупного спроса к продукции большого количества компаний", — цитирует агентство РИА "Новости" обзор совета, подготовленный совместно с компанией Seldon.

Как уточняют авторы обзора, речь о неспособности юрлица удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам идет в случае, если их общая сумма превышает 300 тысяч руб. При этом обязательства не исполняются в течение трех месяцев.

За минувшую неделю сообщения о банкротстве получили 288 компаний. Неделей ранее их было 224.

В данный момент правительство работает над вторым пакетом мер поддержки экономики в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. РСПП при этом просит власти пересмотреть жесткий запрет на въезд в страну иностранцев: это может ударить по инвестпроектам. Свои предложения по мерам поддержки экономики и бизнеса направляют в кабмин и другие организации, в числе которых ТПП, "Деловая Россия", "Опора России", а также АСИ.