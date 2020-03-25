В России оценили ситуацию с банкротствами из-за коронавируса

Количество банкротств компаний в России начнет резко расти через три-шесть месяцев, сообщается в обзоре Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В этот период компании будут бороться с падением спроса из-за коронавируса.

Пока ситуация остается стабильной: за последнюю неделю количество банкротств выросло на 64 случая до 288 компаний.

РСПП создал 7 рабочих групп по противодействию коронавирусной инфекции — для экономической поддержки, систематизации опыта в такой ситуации, адаптации международной практики борьбы с распространением коронавируса, создания упрощенных регуляторных условий для производства и закупки необходимой продукции, внедрения тест-систем, медицинских приборов — по мониторингу.