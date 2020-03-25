Футболисты "Барселоны" могут лишиться 70 процентов зарплаты

Руководство футбольной "Барселоны" собирается предложить каждому из своих игроков пойти на понижение зарплаты на 70 процентов. Это связано с прекращением деятельности клуба из-за пандемии коронавируса.



При этом отмечается, что предложение от боссов клуба не будет касаться бонусных выплат, которые останутся на том же уровне, сообщает Sport.es. Такие финансовые условия "Барса" предлагает сохранить на время чрезвычайного положения в Испании, которое действует до 11 апреля.



Предложение уже подготовлено советом директоров каталонского клуба и в скором времени представит его игрокам.

Напомним, что чемпионат Испании по футболу, как и большинство спортивных соревнований мира, находится на паузе из-за инфекционной ситуации. После 27 туров Ла Лиги каталонцы занимают первую строчку, набрав 58 очков. На два балла меньше у мадридского "Реала", занимающего второе место.