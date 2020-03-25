Опоздавший на рейс "Владивосток-Хабаровск" устроил дебош у стойки регистрации

Житель Магадана устроил дебош в аэропорту Владивостока. Теперь ему грозит административный штраф от 500 до одной тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

В дежурную части полиции аэропорта Владивостока поступило сообщение о том, что у стоек регистрации находится гражданин, выражающийся нецензурной бранью. На замечания сотрудников авиационной безопасности никак не реагирует.

Правоохранители доставили нарушителя в дежурную часть полиции, расположенную в аэропорту. Установлена его личность — это 32-летний житель Магаданской области, который опоздал на рейс "Владивосток-Хабаровск". Свой дебош оправдывал опаданием на самолет, билеты на который приобретал сильно заранее.

Как передает ГТРК "Владивосток", сотрудники Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте составили на мужчину административный протокол. Ему грозит либо штраф, либо арест на 15 суток.