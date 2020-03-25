Сенат и Белый дом согласовали пакет мер по поддержке экономики на 2 триллиона долларов

Белый дом и Сенат США достигли соглашения о масштабных мерах на сумму 2 триллиона долларов для оказания помощи работникам, предприятиям и системе здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает CBS News.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что голосование по согласованному законопроекту пройдет в Сенате позднее в среду.

Беспрецедентный пакет мер по поддержке экономики обеспечит прямые выплаты большинству американцев и увеличит размер пособий по безработице. Кроме того, будет создана программа поддержки малого бизнеса на 367 миллиардов долларов.

Власти также выделят 500 миллиардов долларов для поддержки различных отраслей экономики. Значительную помощь получат больницы, правительства штатов и местные органы власти.

"После пяти дней напряженных переговоров... у нас есть двухпартийное соглашение о крупнейшем спасательном пакете в американской истории, — отметил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. — Это не момент торжества, а момент необходимости".

Во вторник состоялась телефонная конференция с участием высокопоставленных чиновников Белого дома, президента США и нескольких крупных инвесторов с Уолл-стрит, сообщает FOX Business со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из участников конференции, Белый дом сигнализировал, что весь пакет помощи экономике на фоне коронавируса может стоить от 6 триллионов до 10 триллионов долларов или больше.