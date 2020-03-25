Оставшихся дома пациентов с коронавирусом будут лечить по интернету

Лечение на дому при легком течении коронавируса. Теперь такая возможность прописана в регламенте по оказанию медицинской помощи, утвержденному департаментом здравоохранения Москвы.

Пациент остается дома, если температура ниже тридцати восьми с половиной градусов, частота дыхательных движений составляет менее 30, а показатель насыщенности крови кислородом превышает 93%. При этом дыхание должно быть свободным, отдельно оговаривается отсутствие выраженной интоксикации организма. При несоблюдении двух и более признаков последует госпитализация.

Также в больницу даже при легком течении заболевания предписано отправлять людей старше 65 лет, беременных женщин, людей, имеющий хронические заболевания, в том числе с хронической сердечной недостаточностью, диабетом и заболеваниями дыхательной системы. Кроме того, госпитализация или изоляция предусмотрена для проживающих с лицами из групп риска при невозможности их отселения.

При осмотре человека на дому врач обязан использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки, одноразовые перчатки, медицинский халат, бахилы, респиратор или маску. Причем с собой медик должен иметь запас минимум из 10 масок для пациента и его родственников. На момент начала осмотра больной должен быть в маске.

Если человек старше 60 лет, имеет хронические заболевания, либо в течение последних 14 дней вернулся из-за рубежа, врач обязан осуществить забор биологического материала для теста на коронавирус. В остальных случаях медик сам принимает решение о необходимости проверки на COVID-19, исходя из состояния пациента.

В случае положительного результата теста на коронавирус и легком течении болезни москвичам предложат подписать согласие на получение медицинской помощи на дому. Расписываясь в нем, пациент также обязуется соблюдать режим самоизоляции и отслеживать состояние здоровья. Для удобства ему будет выдан дневник наблюдения.

При амбулаторном лечении предусмотрен прием комбинированного противовирусного средства. Оно в частности используется и для лечения ВИЧ-инфекций. Остальные меры совпадают с теми, которые применяются при гриппе и ОРВИ: обильное питье, регидратирующие средства и жаропонижающие средства.

"Получившие опыт китайские коллеги говорят о том, что комбинация из двух противовирусных препаратов, которые были разработаны для другого заболевания, они оказали хороший эффект в сочетанном применении. Таким образом, препараты есть, и при правильно подобранном лечении, и есть шансы, что будет получена помощь", — говорит Александр Чепурнов, вирусолог, ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии СО РАМН.

Безусловно, один на один с коронавирусом пациент оставаться не будет. У него есть возможность круглосуточно наблюдаться у врача телемедицинского центра департамента здравоохранения города Москвы. Для этого необходимо иметь выход в интернет. Медик поможет отследить изменения состояния здоровья и в случае необходимости сам вызовет бригаду скорой помощи.

В России общее число больных COVID-19 в России приближается к пяти сотням, из них 290 в Москве. Всего же в мире к этому моменту заразились коронавирусом более 420 тысяч человек. Более 108 тысяч уже излечились.