Анализ на коронавирус можно сдать в красноярском центре гигиены и эпидемиологии

Анализ на коронавирус теперь можно сделать в Красноярске. Тесты сотен людей поступают в лабораторию центра гигиены и эпидемиологии. Результаты приходят меньше чем через сутки. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".

В первую очередь, берут анализы у тех, кто вернулся из стран с плохой эпидемиологической ситуацией, или тех, кто контактировал с заболевшими. Также принято решение проверять на наличие коронавируса больных с пневмонией. Как сообщается, сегодня ни одна проба не дала положительный результат.

В больнице скорой медицинской помощи круглосуточно работают 85 сотрудников. Чтобы избежать риска распространения инфекции, они не покидают территорию учреждения. Сегодня с медиками БСМП в режиме видеосвязи пообщался губернатор Александр Усс.

Колл-центр на базе центра медицины катастроф работает круглосуточно, телефон: 8–800–100–56–53. За неделю горячей линией воспользовались около 4500 красноярцев.

За прошедшие сутки под наблюдение медиков попало больше тысячи человек. Всего их сейчас уже 5719. Все пациенты вернулись из-за границы. Как напоминают "Вести", с сегодняшнего дня в городе объявлен карантин. Временно закрыты все спортивные учреждения, включая фитнес-центры, бассейны, а также библиотеки, кинотеатры и фудкорты. По информации Роспотребнадзора, зафиксировано пять случаев заболевания, у четверых диагноз пока предварительный.