Проценко: в Коммунарке - 380 пациентов, у 104 - коронавирус

В настоящее время в больнице в поселке Коммунарка в Москве находятся 380 пациентов, у 104 из них подтвержден коронавирус. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главврач больницы Денис Проценко.

По его словам, за сутки поступили 23 пациента, выписались 54​​​. "Состоит на лечении 380, из них: с диагнозом пневмония 147, COVID-положительные 104, в отделение реанимации и интенсивной терапии — 10 (на ИВЛ один COVID-негативный)", — пишет Проценко.

Московские врачи вылечили от коронавируса уже 14 пациентов, сообщает заммэра Ракова

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице от коронавируса вылечились 14 человек. Все они недавно посещали европейские страны, передает "Интерфакс".

11 марта ВОЗ признала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Всего в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч стали жертвами вируса.