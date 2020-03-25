Moody's: Россия более устойчива к внешним шокам, чем другие страны-экспортеры нефти

Россия более устойчива к внешним экономическим потрясениям, чем большинство других стран-экспортеров нефти, благодаря гибкому обменному курсу рубля и большим валютным резервам, отмечает международное кредитное агентство Moody's.

Агентство ожидает небольшого дефицита бюджета России в 2020 г., который составит менее 1% ВВП против профицита бюджета в размере 5,3% ВВП в 2019 г.

Однако финансовое состояние России очень устойчивое с учетом больших валютных резервов Банка России (за исключением золота), покрывающих 90% внешнего долга России против 55% в 2014 г.

По мнению Moody's, страны со сбалансированным бюджетом или профицитом бюджета в 2019 г. находятся в лучшем положении, в том числе Россия, Азербайджан, Катар и ОАЭ.

В том числе деньги, накопленные в Фонде национального благосостояния (ФНБ), а это 11,2% ВВП России, способны покрыть сокращение доходов от нефтяной отрасли и сохранить сильное финансовое положение России, отмечает Moody's.

Агентство понизило прогнозы цены нефти Brent на 2020 г. на 30% до $40-45 за баррель, на 2021 г. — на 15% до $50-55 за баррель. При этом Moody's полагает, что мировой спрос на нефть начнет восстанавливаться в конце 2020 г.

Низкие цены на нефть скажутся на кредитоспособности стран, в которых значительная часть доходов бюджета поступает от экспорта энергоресурсов. Так, доходы Ирака и Кувейта сократятся на 10% ВВП, Омана, Катара, Азербайджана, Саудовской Аравии — на 4-8%. В лучшем положении окажутся страны, которые могут резко нарастить добычу — Саудовская Аравия и ОАЭ.

Так, Саудовская Аравия может во II квартале увеличить добычу с 9,6 млн баррелей в сутки (б/с) до 12 млн б/с, но затем добыча вернется к уровню I квартала. В ОАЭ добыча может вырасти в 2020 г. на 8%.

Между тем размер долга при текущей экономической обстановке увеличится почти у всех стран-экспортеров нефти, но это вряд ли приведет к снижению рейтингов.

Резервы покрывают более 50% госдолга России. Резервы Кувейта, ОАЭ, Катара, Азербайджана и Казахстана значительно превышают госдолг. Резервы Саудовской Аравии почти полностью покрывают госдолг, а резервы Омана и Тринидад и Тобаго покрывают госдолг на 40%.

Однако госдолг Саудовской Аравии увеличится в 2020 г. до 30% ВВП, Омана — до 70% ВВП. Госдолг Кувейта также вырастет, и дефицита бюджета наметится уже в 2021 г. Значительное увеличение долгового бремени ожидает Бахрейн и Ирак, заключает Moody's.