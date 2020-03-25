Доллар опустился ниже отметки 78 рублей

Доллар снизился, евро немного вырос на старте торгов на Московской Бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 78,08-78,28 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 78,14 руб. — это на 14,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 84,53 руб., повысившись на 5 копеек относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 5,59 копейки до 81,01 руб.

К 10:10 мск курс доллара снизился на 0,36% до 77,99 руб.

Нефть дорожает в среду на фоне роста финансовых рынков на ожиданиях, что пакет стимулирующих мер США поможет смягчить экономические последствия пандемии коронавируса.

К 10:01 мск стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,7% и составила $27,87 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 3,6% до $24,88 за баррель.