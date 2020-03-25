"Живи, дед": новосибирцы сняли социальный ролик о коронавирусе

Новосибирские кинематографисты сняли видеоролик под названием "Живи, дед". В нем показано, как должны заботиться люди о своих пожилых родных во время пандемии.

Мини-фильм сделала Сибирская школа кино и телевидения. В нем жителей России предупреждают о распространении опасной инфекции и акцентируют внимание о необходимости заботиться о людях пенсионного возраста. По сюжету ангел-хранитель в ультимативной форме запрещает пожилому человеку выходить на улицу погулять с собакой, отправиться в магазин за продуктами и пойти с внуком в кино. В социальном ролике задействованы профессиональные актёры Павел Харин и Артём Гек.

По данным ВОЗ, напоминают "Вести Новосибирск", в период пандемии в зоне риска находятся люди старше 60 лет с хроническими проблемами. Это, в частности, касается пенсионеров с сердечно-сосудистыми или респираторными заболеваниями, а также страдающих сахарным диабетом.

Ранее сообщалось, что врачей к новосибирцам на карантине будут возить на такси. Общественный транспорт областного центра для профилактики коронавируса начали дезинфицировать.