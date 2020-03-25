Вести.net: Минкомсвязь предложила ограничить список ресурсов с бесплатным доступом

Минкомсвязь предложила ограничить список ресурсов, к которым будет бесплатный доступ в рамках инициативы "Доступный интернет". В список могут попасть сайты с российским контентом и работающие на отечественном софте.

Минкомсвязь предложила значительно ограничить список ресурсов, к которым будет бесплатный доступ в рамках инициативы "доступный интернет", сообщают РБК. В список могут попасть сайты с российским контентом, что понятно, и работающие на отечественном софте, а с этим может быть сложнее.

Напомню проект "доступный интернет" предполагал безусловный доступ к сайтам органам власти, а также к социально-значимым продуктам, вроде соцсетей, карт, мессенджеров и почты. Окончательный список должна была представить Минкомсвязь, но его пока нет. По данным "Ведомостей" и "Коммерсанта" остальные министерства не устроил проект документа, который подготовила Минкомсвязь. Глава ведомства, Максут Шадаев, в начале месяца сказал, что пакет документов для реализации проекта уже подготовлен, а в список ресурсов с бесплатным доступом войдут мессенджеры, социальные сети и даже службы доставки еды.

Если верить РБК, то сайты должны отвечать следующим требованиям: принадлежать российским компаниям или гражданам страны, использовать домен .ru или .рф, предоставлять возможность доступа к исключительно отечественным и социально-значимым информационным ресурсам и к российскому контенту, провайдер хостинга сайта должен объявляться российским юрлицом, а также использовать серверы, которые производятся в России и сертифицированы соответствующим образом и весь его софт должен быть включен в реестр отечественного ПО.

С последним требованием не все так просто. Дело в том, что движков, то есть программной основы для больших сайтов не так много. Большинство проектов используют две программы с открытым кодом Nginx и Apache. Одна из них российского происхождения, но обе они сейчас принадлежат не российским компаниям, а соответственно не входят в реестр отечественных программ. Есть еще Microsoft, но в общем тоже иностранный. В реестре есть, например, система Битрикс, на которую потенциально могли бы перейти сайты. Однако она, во-первых, платная, а, во-вторых, многие высоконагруженные проекты, к которым относятся любые сервисы, изначально упомянутые в проекте, от почты до соцсетей и картографических сервисов очень зависят от производительности web-сервера, собственно, именно под такие задачи и был написан Nginx.

Захотят ли все переходить на другие продукты большой вопрос. Кстати, в опубликованной версии требований даже не все госсайты получат бесплатный доступ пользователей, ибо тоже используют web-серверы с открытым кодом. Насколько это окончательный список требований неизвестно. В Минкомсвязи РБК ответили, что ведомство еще собирает предложения. Меж тем бесплатный доступ к госсайтам запустил "Билайн", не дожидаясь общих норм. Для этого провайдер выпустил приложение "Куб". Пока оно доступно только на Android, на iOS обещают добавить позже. По сути, это простенький браузер, через который можно заходить только на сайты госорганов и портал Госуслуг, ну и разобраться в списке этих органов будет немного проще. Вторым шагом "Билайн" просто перестал тарифицировать весь трафик этого приложения, примерно как это бывает на отдельных тарифах с музыкой или соцсетями.

Очевидно, это самый простой и быстрый способ обнуления платы за доступ к определенным ресурсам. Говорят другие операторы прорабатывают аналогичный способ не тарифицировать трафик госорганов. Например, в МТС сообщили "Ведомостям", что компании планируют добавить похожую опцию, только работать она будет через приложение "Мой МТС". В "Tele2" тоже рассказали, что разрабатывают концепцию, пока не раскрыли как именно она будет работать.