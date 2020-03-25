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25 марта 202009:53

Автодилеры попросили правительство РФ о помощи

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры", объединяющая около 1 250 продавцов автомобилей, обратилась с письмом к премьер-министру. Если правительство не поддержит индустрию, отрасль может потерять от 10 до 20 миллиардов рублей.

Основной причиной возможных проблем на автомобильном рынке РОАД называет ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Как уточняют "Ведомости", ознакомившиеся с текстом письма, участники рынка опасаются, что существенный спад может произойти не только в сфере продаж новых автомобилей, но и на вторичном рынке, а также в сфере торговли запчастями.

Снижение покупательской активности неизбежно приведет к массовым увольнениям и банкротствам предприятий. Поэтому РОАД просит правительство страны рассмотреть возможность введения для участников отрасли налоговых каникул, отсрочек по уплате НДС и социальным выплатам.

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Как заявил изданию вице-президент РОАД Сергей Киселев, участники автомобильного рынка России в ходе кризиса могут потерять от 10 до 20 миллиардов рублей оборотного капитала. Закрыться же по его прогнозу могут до трети дилерских центров страны.

С просьбой о поддержке к российским властям уже обращались и участники рынка страхования: они предложили Центробанку хотя бы временно на 10% расширить коридор тарифов ОСАГО.

Текст: АвтоВести

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