Грузовая фура и внедорожник столкнулись под Пластом

Грузовая фура и внедорожник столкнулись в Челябинской области. Крупное ДТП произошло под Пластом вблизи деревни Борисовка, сообщает ГТРК "Южный Урал".

Вероятно, водитель внедорожника SsangYong, нарушив правила безопасного движения, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с многотонной фурой. Причем удар был такой силы, что машины буквально разбросало по обочинам.

Авария стала причиной ограничения движения на этом отрезке трассы на два часа. Виновника ДТП установят сотрудники ГИБДД. Они в очередной раз обращаются к водителям с просьбой соблюдать ПДД, не нарушать скоростной режим и быть предельно внимательными. Кстати, как раз сегодня, по прогнозам синоптиков, на дорогах возможно образование снежного наката.