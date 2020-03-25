В Китае госпитализированный с подозрением на COVID-19 умер от хантавируса

В Китае зафиксирован случай смерти человека от лихорадки, вызванной вирусом типа хантаан. Его переносчиком являются грызуны.

Заболевший был выявлен в автобусе, перевозившем сотрудников одного из пищевых предприятий. Врачи обнаружили у мужчины, а также еще у двух пассажиров и водителя жар, и отвезли их в больницу. Первоначально предполагалось, что госпитализированные больны коронавирусом нового типа. Однако тесты на COVID-19 оказались отрицательными. При этом у одного из заболевших был выявлен вирус хантаан. Мужчина скончался через три часа после госпитализации, несмотря на все усилия врачей, сообщает ТАСС.

Вирус типа хантаан был впервые обнаружен в 1970-х годах. Он вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Случаев передачи этого возбудителя от человека к человеку пока не зафиксировано.