Землетрясение на Курилах: жители острова Парамушир эвакуированы

Землетрясение на Курильских островах было зафиксировано сегодня, передает "Вести: Приморье". Житель острова Парамушир прислал на редакционный WhatsApp фотографии с места событий.

Как сообщили сейсмологи, землетрясение магнитудой 7.2 балла ощущалось как 5.6. Эпицентр события зафиксирован в 240 км на юго-восток от Северо-Курильска в 13.49 по местному времени.

В связи с угрозой цунами было принято решение эвакуировать на возвышенности жителей острова Парамушир. До Северо-Курильска волна цунами дошла в 15.15, высота волны — полметра. Обошлось без жертв и разрушений.