В России снижаются цены на овощи и куриное мясо

В России снижаются цены на овощи из-за хорошего урожая и появление на рынке остатков зимних запасов в ожидание новых поступлений из теплиц и полей.

По данным еженедельного мониторинга Минсельхоза России, цена картофеля 23 марта в среднем по стране снизилась за неделю на 0,2% до 10,49 руб./кг (без НДС), морковь подешевела на 4,6% до 13,52 руб./кг, огурцы — на 6,7% до 93,88 руб./кг.

Подорожали только помидоры на 0,5% до 143,36 руб./кг.

К 17 марта 2020 года собрано тепличных огурцов на 42% выше уровня прошлого года, помидоров – на 17,7%, зелени – на 39,2%.

Минсельхоз России прогнозирует в 2020 году рекордный сбор тепличных овощей – не менее 1,25 млн тонн, что на 6,1% выше уровня 2019 года.

Средневзвешенная цена (без НДС) к 18.03.2020 на живую птицу составила 81,43 тыс. руб./т (-1,2% за неделю), на мясо птицы (кур) – 100,42 тыс. руб./т (-0,6% за неделю).

Цена на свинину полутуши составила 137,18 тыс. руб./т (+1,0% за неделю), на говядину полутуши – 236,91 тыс. руб./т (+0,9% за неделю).

По данным Росстата объем промышленного производства мяса в январе-феврале 2020 года составил 455,5 тыс. т (на 8,8% больше аналогичного периода 2019 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 594,7 тыс. т (на 12,2% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 55,3 тыс. т (+2,8 раза) и консервов мясных (мясосодержащих).