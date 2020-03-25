В Челябинске у целой семьи подтвержден COVID-19

В Челябинске у целой семьи подтвердили COVID-19. По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, сегодня ночью положительный результат подтвердили у 4 человек — это супружеская пара, их дочь и бабушка.

По данным Министерства здравоохранения региона у шести жителей были выявлены условно положительные результаты на коронавирус. Как передает ГТРК "Южный Урал", их анализы направлены на подтверждение диагноза в лабораторию в Новосибирске. Еще два южноуральца с подозрение на вирус, о которых недавно стало известно, прилетели из Великобритании и Чехии. Оба были на самоизоляции, больше ни с кем не контактировали. Позже они обратились в Минздрав по горячей линии. Все контактировавшие с заболевшими также проверяются.

Ранее в Челябинске были усилены ограничительные меры — на карантин отправлены спортивные школы, преподаватели организовали для юных спортсменов видеотренировки.

Напомним. первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Челябинской области 21 марта. Заболевший — молодой человек из Миасса, который вернулся из Испании.