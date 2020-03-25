Франция запускает план поддержки стартапов на 4 миллиарда евро

Франция намерена реализовать план поддержки ликвидности на сумму 4 миллиарда евро для стартапов в связи с пандемией коронавируса, заявил госсекретарь по цифровым технологиям Седрик О.

"Мы объявляем о конкретном плане поддержки ликвидности стартапов, — сказал О в интервью французской радиостанции Radio Classique. — В общей сложности это будет план на 4 миллиарда [евро]".

План французского правительства для стартапов включает в себя краткосрочную схему рефинансирования (160 миллионов евро), досрочную выплату некоторых налоговых вычетов (1,5 миллиарда евро), ускоренную выплату уже запланированных инвестиций в сектор (250 миллионов евро) и т. д.

"Учитывая глобальную экономическую ситуацию, есть риск, что некоторые инвесторы могут насторожиться", — сказал О, добавив, что на этой неделе он встретится с некоторыми венчурными фондами, чтобы поддержать их инвестиции во французские стартапы.

Количество погибших от коронавируса во Франции достигло 1100 человек, что сделало Францию пятой страной, зарегистрировавшей более тысячи смертей от COVID-19.