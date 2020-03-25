Обнародованы кадры с места гибели семи человек при пожаре под Пензой

Следователи предварительно трактовали ЧП в Нижнем Ломове, где в бревенчатом доме в огне погибли трое детей и четверо взрослых, как причинение смерти по неосторожности. Именно по этой статье УК было возбуждено уголовное дело. СКР обнародовал кадры с места.

По последним данным, огонь в доме 11 по Заречному переулку, где накануне хозяева шумно что-то отмечали, произошел около 02:25 ночи. Следователи склоняются к версии, что кто-то из взрослых закурил и уснул в постели, после чего огонь пошел гулять по комнатам. Потушить пожар удалось только через два с половиной часа, к тому моменту от дома остались только обгоревшие стены.

В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела трех девочек, двух женщин и двоих мужчин — все они, по предварительным данным, сначала потеряли сознание от гари, а потом сильно обгорели.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".