Матвиенко призвала пожилых сенаторов уйти на карантин

В ходе заседания спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам и сотрудникам аппарата палаты Совфеда старше 65 лет с просьбой выполнить распоряжение властей Москвы и уйти на домашний карантин, передает РИА Новости.

Она отметила, что распоряжение не распространяется на руководящий состав.

11 марта ВОЗ назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Согласно последним данным, число зараженных в мире превысило 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.