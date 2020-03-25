Банк России посоветовал банкам предоставить ипотечные каникулы заемщикам с коронавирусом

Банк России советует банкам предоставлять ипотечные каникулы и реструктурировать потребкредиты гражданам, заболевшим коронавирусом.

Подтвержденное наличие COVID-19 может стать причиной для оперативного рассмотрения заявления на реструктуризацию потребительского кредита (займа), а также отмены начисления неустойки (штрафов, пени) за нарушение исполнения обязательств по договору, сообщает ЦБ.

Реструктуризацию ипотечных кредитов для заемщиков с подтвержденным коронавирусом можно проводить, даже если гражданин ранее уже воспользовался правом на ипотечные каникулы.