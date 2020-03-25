Пожилой водитель грузовика сбил двух дорожных рабочих и вылетел в кювет

В окрестностях Великого Новгорода водитель грузовика 1948 года рождения сбил двух дорожных рабочих. ГИБДД Новгородского района опубликовало кадры момента ДТП.

Инцидент произошел во вторник днем, 24 марта, на трассе М-11. Водитель фуры не заметил предупреждающих знаков и ярко раскрашенной дорожной техники, в которую врезался, потерял управление, снес рабочих и вылетел в кювет.

Трех пострадавших, включая водителя, госпитализировали. О тяжести и характере полученных ими травм не сообщается.