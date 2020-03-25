Воронежских чиновников старше 65 лет отправили на удаленку. Распоряжение подписал сегодня губернатор Александр Гусев, руководствуясь рекомендациями федерального штаба по противодействию распространения коронавируса. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-центр облправительства.

Уточняется, что чиновники либо переходят на дистанционную работу, либо уйдут в оплачиваемые отпуска. Речь идет и о работниках подведомственных организаций исполнительных органов власти. Исключение только для тех, чье личное присутствие необходимо на местах.

Как известно, Минздрав порекомендовал всем пожилым воронежцам перейти на режим самоизоляции и постараться минимизировать пребывание в общественных местах, а также пользование транспортом. Всю необходимую помощь пенсионерам и инвалидам окажут сотрудники соцзащиты. Они привезут продукты, лекарства, оплатят услуги ЖКХ.

По последним данным, в регионе официально подтверждено шесть случаев коронавирусной инфекции. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.