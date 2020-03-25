В России приостанавливают выпуск автомобилей Peugeot, Citroen и Opel

Российский автопром вслед за европейским вступил в схватку с коронавирусом и пока, похоже, проигрывает. Вслед за "Фольксвагеном" об остановке своих конвейеров заявили в концерне Groupe PSA.



Производство автомобилей Peugeot, Citroen и Opel на калужском заводе ПСМА Рус будет приостановлено фактически на 10 дней - с 1 по 10 апреля. На такую меру в руководстве Groupe PSA пошли, во-первых, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, а во-вторых, по причине перебоев с поставками комплектующих из Европы, где многие производственные процессы уже заморожены.



"В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в мире и в России, закрытием крупных европейских заводов, временной остановкой поставок комплектующих по всему миру, потенциальными рисками для сотрудников, а также в соответствии с мерами по борьбе с коронавирусом, рекомендуемыми Правительством России, Groupe PSA приняла решение временно приостановить производство автомобилей брендов PSA (Peugeot, Citroёn, Opel) на заводе ПСМА Рус в Калужской области с 1 по 3 апреля включительно", - говорится в официальном сообщении концерна.



При этом в представительстве подчеркивают, что производственный график еще может быть скорректирован исходя из фактической обстановки.



Отметим, что о приостановке работы своих заводов с 30 марта уже объявили в Volkswagen Group Rus. Немецкий концерн ставит на паузу работу своего предприятия в Калуге, где выпускают Volkswagen Polo, Tiguan и Skoda Rapid, а также сборочной линии на ГАЗе в Нижнем Новгороде. Там собирают Skoda Octavia, Kodiaq и Karoq.

