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25 марта 202012:05

Пермяков успокоили: гречки хватит всем, склады забиты продуктами

Пермяки разделились на два лагеря — одни основательно запасаются продуктами, других такие действия удивляют. Ситуация с продовольствием находится на контроле Минпрома края. О дефиците ни по одной позиции речи не идет. Если раньше делали складские запасы на две недели, сейчас, как правило, на восемь.

Елена собирает продуктовый набор для службы доставки. С сегодняшнего дня она бесплатна для пенсионеров, которые заказывают на сумму от 500 рублей. Руководитель сервиса по доставке продуктов Юрий Грицюк отмечает: "Если раньше интернет-заказ составлял около 2900 рублей, то теперь это 4200".

В лидерах и на прилавках магазинов остаются бакалея, крупы и макароны.  За неделю сеть супермаркетов продала 30 тонн гречки, а обычно такой объём расходится за месяц. На полках при этом товар всегда в наличии.

Владислав Тонков, замминистра промышленности Пермского края сообщил: "Мы в ежедневном режиме, я бы сказал, в ежечасном, взаимодействуем с торговыми сетями. Оперативно проводим мониторинг продуктов и цен. Видим, что ситуация стабилизировалась".

В распределительном центре под Краснокамском собирают заказы для конкретных магазинов, передают "Вести Пермь". Туда ежедневно приходят до 120 фур, которые привозят более двух тысяч палет.

Анатолий Корзун, директор распределительного центра подчеркнул: "Все магазины оснащены автоматизированной системой автозаказа. Она рассчитывает прогнозный объем на следующие сутки. И товар обязательно поступит в магазин".

Однако, случае с продуктами, действует примитивное правило — покупатели верят только своим глазам.

На домашнем карантине в настоящее время в Прикамье находятся более 2500 человек. Число волонтеров,оказавшимся в изоляции, выросло, в том числе благодаря всероссийской акции "Мы вместе", к которой Пермский край присоединился официально. Сегодня в крае социальная поддержка оказывается 8 тысячам человек.

Текст: ГТРК "Пермь"

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