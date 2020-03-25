Канцлер казначейства Великобритании: "Мы не сможем спасти каждый бизнес"

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство не сможет спасти все предприятия, пострадавшие от последствий вспышки коронавируса, в ближайшие недели, пишет Financial Times.

"Несмотря на значительные экономические меры, которые мы ввели, мы не сможем защитить каждое рабочее место или спасти каждый бизнес", — сказал Сунак, выступая во вторник в парламенте.

Оппозиционные депутаты от всех партий хотят, чтобы Сунак предложил финансовую поддержку самозанятым по аналогии с объявленной в пятницу схемой сохранения рабочих мест для сотрудников компаний.

Канцлер казначейства отметил, что "невероятно сложно разработать аналогичную схему" для самозанятых. Он добавил, что не все самозанятые сейчас испытывают трудности или теряют бизнес.

Сунак пообещал разработать целевую схему и не предоставлять "всеобщие денежные субсидии для 5 миллионов [самозанятых], многие из которых в этом не нуждаются", что привело бы к огромным затратам для других налогоплательщиков.

Правительство Великобритании ранее объявило, что на поддержку бизнеса будет выделено более 330 миллиардов фунтов стерлингов. Помощь будет предоставляться малому и среднему бизнесу, пострадавшему в связи с пандемией коронавируса.

Однако многие компании слишком велики, чтобы получать государственные займы для малого бизнеса, но слишком малы или не желают получать инвестиционный рейтинг, что необходимо для нового механизма корпоративного финансирования Банка Англии.