Очищать озеро Соленое в Находке будет "Центурион"

Продолжается ликвидация последствий выброса нефти, произошедшего ночью 13 марта на топливном складе Примтеплоэнерго в Находке. Сегодня к работам на озере Соленое подключилась уникальная вакуумная машина ОАО "Терминала Астафьева". Об этом со ссылкой на пресс-службу компании передают "Вести: Приморье".

Напомним, в результате аварии из хранилища объемом 3000 кубических метров вытекло несколько тысяч тонн мазута. Часть попала на прилегающие территории, часть — в озеро Соленое и его прибрежную линию.

Чистящая машина "Вольво Центурион" будет собирать с поверхности воды загрязненный мазутом верхний слой. Как уточнил начальник технического отдела находкинского отделения "Терминала Астафьева" Василий Жеглов, за один заход машина сможет забрать 12 кубометров жидкости.

Пятно загрязнения заметно сокращается, прокомментировал ситуацию глава администрации Находкинского городского округа Борис Гладких. Помощь, которую оказывает спецтехника местного предприятия, трудно переоценить.

Вакуумная машина "Центурион" обычно занимается очисткой территории порта.