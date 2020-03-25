Бой-реванш Фьюри и Уайлдера перенесут на октябрь 2020 года

Действующий чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри не проведет третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером в назначенную дату. Поединок был запланирован на 18 июля, но будет перенесен на конец 2020 года. Причина — пандемия коронавируса.



Об этом сообщил промоутер британского боксера Боб Арум. "18 июля поединок точно не состоится — мы даже не знаем, будет ли готова к тому времени площадка в Лас-Вегасе, — приводит слова Арума РИА Новости. — Мы не можем дать гарантий боксерам, что бой состоится в намеченный день. Возможно, теперь поединок будет назначен на начало октября".



Напомним, что впервые боксеры встретились в 2018 году, и тогда между ними была зафиксирована ничья. Затем в феврале 2020 года Фьюри нанес поражение Уайлдеру техническим нокаутом и стал новым чемпионом мира по версии WBC.