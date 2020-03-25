Продавцы не ожидают подорожания алкоголя в России

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в ближайшее время не ожидает повышения цен на российский и импортный алкоголь в российских торговых сетях.

"Повышение цен на импортный алкоголь в ближайшее время не предвидится", — сказали ТАСС в ассоциации.

Возникли опасения, что из-за падения курса рубля вырастет стоимость импортного алкоголя, а затем и российского. Но в ассоциации заявили о стабильности цен сейчас и в ближайшее время.

Нет поводов роста цены на российский алкоголь. Импортная продукция может подорожать через несколько месяцев, когда закончатся запасы, купленные по старому курсу рубля.

По оценкам ассоциации, доля импортного вина в розничном обороте не превышает 20%, а крепких напитков — несколько процентов.

Продажа дешевого алкоголя в России в 2019 году снизилась: россияне избегают пива и водки, но чаще пьют вино и коньяк, согласно данным Росстата с учетом информации Росалкогольрегулирования.

Продажа водки населению России в 2019 году снизилась на 0,1% до 83,2 миллиона декалитров, продажа пива и пивных напитков упала на 2,7% до 713,2 миллиона декалитров.

При этом россияне увеличили потребление коньяка на 4,3% до 12 миллионов декалитров, и вина – на 2,3% до 53,4 миллиона декалитров. Выросла продажа игристых и шампанских вин на 1,2% до 17,1 миллиона декалитров.