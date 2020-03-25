В России за сутки заразились коронавирусом 163 человека, в Москве - 120

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за сутки увеличилось на 163. Таким образом в данный момент в стране зафиксированы 658 случаев заражения в 55 регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Новые случаи зарегистрированы в 20 регионах, в том числе в Москве, где число заболевших увеличилось на 120 человек за сутки.

Вице-премьер, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, заверила, что ситуация с распространением инфекции в РФ находится под контролем.

"Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек", – сообщила Голикова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, которое транслировал канал "Россия 24".

Установлено, что все заразившиеся, о которых стало известно за последние сутки, побывали в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Все они госпитализированы, также установлен круг лиц, с которыми контактировали зараженные. Ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 8:00 25 марта общее число заболевших коронавирусом составляет 422,7 тысячи. Прирост числа заразившихся за сутки составил почти 42,3 тысячи случаев.