Минтруд подготовил меры поддержки занятости населения

Минтруд по поручению правительства подготовил меры поддержки занятости россиян во время пандемии коронавируса, пишет "Коммерсантъ".

Первая мера заключается в том, чтобы обеспечить работников, которым грозит увольнение, временной работой на том же предприятии. Государство предоставит работодателю субсидии на расходы по выплате зарплаты (не менее МРОТ). Работодатель сможет обратиться за субсидией и в том случае, если трудоустроит граждан, потерявших работу.

Вторая мера предусматривает задействование уволенных сотрудников на общественных работах.

Третья мера предусматривает предоставление безработным возможности повышения квалификации.

Граждане, которые изъявят желание вместо найма открывать собственное дело, смогут получить единовременную выплату в размере 60 тыс. руб.

Правительство намерено финансировать антикризисные меры из средств резервного фонда. Минтруд определит объем необходимых средств после получения заявок от регионов.

Минтруд считает, что названные меры затронут 67 тыс. человек.

Между тем обстановка на рынке занятости устойчивая, службы занятости имеют более 1,5 млн вакансий, в качестве безработных зарегистрированы 700 тыс. граждан.