Мишустин пообещал строго наказывать чиновников, пренебрегающих проблемой коронавируса

Глава правительства России Михаил Мишустин пообещал наказывать местных чиновников, если они будут пренебрегать проблемой коронавируса. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"Если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо", — подчеркнул Мишустин.

Кабинет министров подготовит новый рекомендательный перечень необходимых ограничений для регионов. Это касается ограничения работы магазинов и больших торговых центров. Мишустин отметил, что этот перечень мер руководителям субъектов Федерации на своем уровне необходимо принять.

Кроме того, премьер-министр поручил увеличить количество коек в больницах. По его словам, "очень важно, чтобы власти субъекто были готовы оперативно организовать места для тех, кто заболеет". Вице-премьер Татьяна Голикова дала Росздравнадзору поручение проверить медицинские организации, на базе которых планируется организовать новые инфекционные койки.

Мишустин напомнил, что из резервного фонда правительства выделено 1,4 млрд рублей на расширение работы по созданию вакцин. Главе Минфина РФ Антону Силуанову поручено проконтролировать, чтобы средства дошли до организаций в течение 25 марта.

По последним данным, за последние сутки в России за сутки заразились коронавирусом 163 человека, из них в Москве — 120.