Вести.net: "Сбербанк" и Cognitive Technologies создают датасет для беспилотных комбайнов

Компания Cognitive Pilot - совместный проект "Сбербанка" и Cognitive Technologies объявила о создании сельскохозяйственного датасета для беспилотных комбайнов. Звучит довольно странно, на самом деле роботизация сельского хозяйства - дело прикладное и перспективное. Собирать датасет, то есть набор размеченных видеоданных, будут на полигоне в ростовской области. И нужен этот набор, как и в случае с беспилотными такси, для тренировки нейросетей-робокомбайнов. У "Яндекса", Weymo, Uber есть свои асфальтированные полигоны. Они могут хоть с оговорками гонять машины по дорогам общего пользования. С пашней для экспериментов сложнее. Тут партнером Cognitive Pilot выступил ростовский холдинг, в оборудование полигона вложили $4,5 млн.

Юрий Минкин, руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot: "Даже если берем обычное сено, есть скошенное, нескошенное, валки, рядки для разного рода культур и так далее, и так далее. Могут быть разного рода нюансы с точки зрения сельскохозяйственных технологий, правильно идет процесс уборки или неправильно. Это все важно для того, чтобы обучить технику, обучить системы адекватно реагировать на разного рода ситуации и события. Сложность сбора такого датасета, что какие-то события бывают очень редко. Их нужно смоделировать в реальных условиях, либо просто собирать эти датасеты достаточно большое время, чтобы на такое редкое событие поймать".

Разработчики планируют собрать достаточно информации за этот сезон - лето-осень. Одна из проблем - на поле работать можно не круглый год. В начале следующего года обещают уже опубликовать результаты. Объем базы должен был вырасти до 80 тысяч десятисекундных видеозаписей. Как уверяют, это будет самая полная база на сельхозрынке. Российским компаниям она достанется бесплатно. Она рассчитана на то, чтобы стать владельцем стандарта в отрасли. Аппаратная часть агротехнического автопилота стоит около $10 000, почти на порядок меньше, чем обвес беспилотного автомобиля. Окупается за один-два года.

Юрий Минкин, руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot: "Клиенту она на самом деле дает вполне понятную эффективность, потому что комбайнер устает, а смены очень длинные. Работают они и днем, и ночью. Уборочная компания короткая, но очень загруженная. Соответственно люди теряют достаточно быстро лучшую форму и начинают достаточно плохо выдерживать заданное движение. Соответственно, для хозяйства это потери, в виде излишнего горючего или потерянного времени, или потери с точки зрения недособранного урожая. И то, и то - это определенные суммы, которые любое хозяйство подсчитывает. И соответственно люди понимают, что такая система окупает в короткий срок".

Для понимания масштабов рынка роботизации в сельском хозяйстве, по оценкам агентства Market Research, сейчас его объем уже превысил миллиард долларов. К 2025 гожу он достигнет почти $4,5 млрд в том числе и потому, что экономика понятней, а технология проще чем с роботакси.

Юрий Минкин, руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot: "Мы можем вмешать относительно более дорогое оборудование, более габаритное. У нас нет таких жестких требований с точки зрения размеров питания и прочее-прочее, как в автомобильной индустрии. Опять же сами хозяйства с гораздо большей охотой идут на внедрение, потому что они понимают свою прибыль. С меньшей скоростью движения, меньше объектов дорожной сцены. Нет разметки, нет светофоров, гораздо меньше динамических объектов. Люди есть, но их гораздо меньше. С точки зрения возможности тестирования - это более закрытая территория, то есть если на улице всегда может взяться какой-то пешеход, то сельскохозяйственные угодья - это достаточно закрытая территория, опять же не приветствуется чтобы люди по ней ходили, потому что просто могут вытоптать урожай и людям особенно там делать нечего".