Вице-спикер Толстой: самоизоляция закончена, чувствую себя прекрасно

После самоизоляции вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что чувствует себя прекрасно и готов вернуться к работе, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после возвращения из командировки в Париж, где Толстой принял участие в работе ПАСЕ, парламентарий на своей странице в Facebook написал, что будет несколько дней работать из дома. Он отметил, что пришлось изменить планы в связи с эпидемиологической обстановкой.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ввести режим повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице COVID-19.

В документе подчеркивается, что все граждане, приехавшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны остаться дома на самоизоляции на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.