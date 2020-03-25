Объявлены цены на обновленный Mitsubishi ASX для России

Компания Mitsubishi готовится открыть продажи обновленного кроссовера ASX - одного из редких "настоящих японцев", который импортируется в РФ действительно из Японии. Паркетник будет предложен в двух технических конфигурациях. Плохая новость - автомобиль подорожал.



Официальный старт продаж Mitsubishi ASX 2020 модельного года состоится уже в апреле, сообщает пресс-служба компании "ММС Рус". Обновленный кроссовер будет предлагаться у нас по цене от 1 382 000 до 1 822 000 рублей.



К сожалению, это означает, что базовая версия подорожала сразу на 133 000 рублей, топовая - на 129 000. Стоит отметить, что шильдик "Сделано в Японии" делает эту модель чувствительной к курсовым колебаниям, так что новая цена, судя по всему, уже учитывает валютный контекст.



Как и прежде, обновленный ASX 2020 модельного года будет доступен в двух конфигурациях с атмосферными двигателями. Базовая - это мотор 1,6 л на 117 л.с., 5-ступенчатая механика и передний привод. Для нее предусмотрены комплектации Inform, Invite и Intense стоимостью 1 382 000 - 1 483 000 рублей.

Условно флагманский ASX располагает 2-литровым мотором мощностью 150 л.с., вариатором CVT и полным приводом. Такой кроссовер будет представлен в исполнениях Intense и Instyle за 1 688 000 - 1 822 000 рублей.



Основное отличие обновленных ASX от прежних - это глубоко переработанный дизайн передней части в фирменной стилистике Dynamic Shield. И хотя глобальных конструктивных изменений фактически нет, автомобиль стал выглядеть радикально современнее.



В зависимости от версии ASX получит новую LED-оптику, мультимедийную систему Mitsubishi Connect с 8-дюймовым экраном, другую обивку салона, колесные диски R18 и пару новых цветов кузова - насыщенный коричневый и яркий оранжевый.

